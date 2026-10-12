Российский дрон попал в дом игрока Динамо

Российский беспилотник попал в жилой комплекс в Киеве, где проживают полузащитник Динамо Александр Пихаленок и его жена Ольга. Супруга футболиста показала последствия атаки.

Удар по многоэтажному дому произошел во время очередной воздушной атаки на столицу. В результате попадания погибли два человека, еще девять получили ранения, сообщает 24 Канал.

Жена Пихаленка показала последствия российской атаки

Российский беспилотник попал в 25-этажный жилой дом в Дарницком районе Киева, на уровне 12–16 этажей.

Жена Александра Пихаленка сообщила о попадании в своем инстаграме и показала последствия атаки. Во дворе дома также загорелись автомобили, на место происшествия прибыли экстренные службы.

Что известно об атаке на Киев

Воздушную тревогу в столице объявили в 19:00. Воздушные силы предупредили о движении реактивного беспилотника в направлении Киева, в частности об угрозе для района Осокорки.

Через несколько минут поступили сообщения о взрыве в Дарницком районе. Российский дрон попал в жилой многоэтажный дом, вызвав разрушения и пожар.

Перед публикацией о попадании Ольга Пихаленок делилась сториз, связанной с крестинами дочери футболиста Динамо Александра Тимчика, которая родилась 16 июля 2026 года. При этом неизвестно, где именно находилась жена Пихаленка в момент атаки.

Напомним, Александр Пихаленок выступает за киевское Динамо на позиции полузащитника. В текущем сезоне он сыграл десять матчей за столичный клуб и отдал одну результативную передачу.