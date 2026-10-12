Удар по багатоповерхівці стався під час чергової повітряної атаки на столицю. Внаслідок влучання загинули двоє людей, ще дев'ятеро постраждали, повідомляє 24 Канал.

Дружина Піхальонка показала наслідки російської атаки

Російський безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва, на рівні 12–16 поверхів.

Дружина Олександра Піхальонка повідомила про влучання у своєму інстаграмі та показала наслідки атаки. У дворі будинку також загорілися автомобілі, на місце події прибули екстрені служби.

Що відомо про атаку на Київ

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 19:00. Повітряні сили попередили про рух реактивного безпілотника в напрямку Києва, зокрема про загрозу для району Осокорків.

За кілька хвилин надійшли повідомлення про вибух у Дарницькому районі. Російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку, спричинивши руйнування та пожежу.

Перед публікацією про влучання Ольга Піхальонок ділилася сторіз, пов'язаною з хрестинами доньки футболіста Динамо Олександра Тимчика, яка народилася 16 липня 2026 року. Водночас невідомо, де саме дружина Піхальонка перебувала в момент атаки.

Нагадаємо, Олександр Піхальонок виступає за київське Динамо на позиції півзахисника. У поточному сезоні він зіграв десять матчів за столичний клуб і віддав одну результативну передачу.