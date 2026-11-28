Президент Ингульца Александр Поворознюк лично приказал футболистам покинуть поле во время матча с Александрией. Он заподозрил команду в нечестной игре из-за резкого роста ставок.

Матч 18-го тура Первой лиги завершился громким скандалом при счете 0:5. В комментарии "Украинскому футболу" функционер рассказал, что стало причиной такого шага и будут ли наказаны игроки.

Поворознюк сам приказал команде покинуть поле

Инцидент произошел на 83-й минуте встречи. Главный тренер Ингульца Валерий Куценко взял футболистов с поля, однако, как выяснилось, это было указание президента клуба.

Поворознюк пояснил, что во время матча получал сообщения от людей, которые обращали внимание на подозрительную активность в букмекерских конторах. По его словам, ставки на тотал резко выросли, а его самого начали спрашивать, причастен ли клуб к возможным манипуляциям.

Мне начали присылать ставки, спрашивать: "Вы в этом участвуете или нет?". Я никогда в этом не участвовал и не хочу,

– заявил президент Ингульца.

Он также заверил, что согласовал решение о приостановке игры с Профессиональной футбольной лигой и сообщил о нем всем необходимым лицам.

Президент Ингульца намекнул на наказание футболистов

Поворознюк не скрывает, что имеет подозрения в отношении отдельных игроков своей команды. В то же время конкретных фамилий он пока не назвал, пообещав, что в ближайшее время ситуация прояснится.

Конечно, есть. Там все есть. Вы скоро все узнаете,

– ответил функционер на вопрос о возможной нечестной игре футболистов.

Отдельно президент Ингульца высказался о будущем главного тренера. К Валерию Куценко у него претензий нет, а специалист продолжит работать с командой.

После 18 туров Ингулец набрал 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда из Петрово не может победить уже пять матчей подряд. Следующий матч подопечные Куценко проведут после зимнего перерыва – против тернопольской Нивы 20 марта 2027 года.