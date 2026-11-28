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Поєдинок 18-го туру Першої ліги завершився гучним скандалом за рахунку 0:5. У коментарі "Українському футболу" функціонер розповів, що стало причиною такого кроку та чи будуть покарані гравців.

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Поворознюк сам наказав команді залишити поле

Інцидент стався на 83-й хвилині зустрічі. Головний тренер Інгульця Валерій Куценко забрав футболістів із поля, однак, як з'ясувалося, це була вказівка президента клубу.

Поворознюк пояснив, що під час матчу отримував повідомлення від людей, які звертали увагу на підозрілу активність у букмекерських конторах. За його словами, ставки на тотал різко зросли, а його самого почали запитувати, чи причетний клуб до можливих маніпуляцій.

Мені почали скидати ставки, питати: "Ви в цьому берете участь чи ні?". Я ніколи в цьому не брав участі й не хочу– заявив президент Інгульця.

Він також запевнив, що погодив рішення про припинення гри з Професійною футбольною лігою та повідомив про нього всіх необхідних осіб.

Президент Інгульця натякнув на покарання футболістів

Поворознюк не приховує, що має підозри щодо окремих гравців своєї команди. Водночас конкретних прізвищ він поки не назвав, пообіцявши, що найближчим часом ситуація проясниться.

Звичайно, є. Там усе є. Ви скоро все дізнаєтеся– відповів функціонер на запитання про можливу нечесну гру футболістів.

Окремо президент Інгульця висловився про майбутнє головного тренера. До Валерія Куценка претензій у нього немає, а фахівець продовжить працювати з командою.

Після 18 турів Інгулець має 19 очок і посідає 11-те місце в турнірній таблиці Першої ліги. Команда з Петрового не може перемогти вже п'ять матчів поспіль. Наступний поєдинок підопічні Куценка проведуть після зимової паузи – проти тернопільської Ниви 20 березня 2027 року.