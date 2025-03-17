Президент Ингульца пытался сдать одного из футболистов ТЦК
- Капитан Ингульца Александр Козак обвинил президента клуба Александра Поворознюка в попытке сдать защитника Михаила Шершня в ТЦК после отказа продлить контракт.
- Шершень отказался от нового контракта, попросив отпустить его, после чего Поворознюк якобы угрожал передать его в ТЦК, но Михаилу удалось сбежать.
- Ингулец на данный момент занимает 16-ю позицию в турнирной таблице УПЛ.
Капитан Ингульца Александр Козак пожаловался на президента клуба Александра Поворознюка. Тот пытался передать защитника Михаила Шершня в ТЦК.
Защитник Ингульца Михаил Шершень отказался продлевать контракт с клубом. За это Александр Поворознюк пытался сдать его в ТЦК, пишет 24 канал со ссылкой на ТаТоТаке.
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Скандал вокруг Поворознюка
Козак рассказал, что в какой-то Кобин решил, что Шершень ему в команде больше не нужен. При этом у Михаила заканчивался контракт и ему поставили условие: либо ты подписываешь новое соглашение на тех же условиях, или ты переходишь в U-19.
Шершень отказался от нового контракта и попросил Василия Васильевича отпустить его. Главный тренер отправил его договариваться с Поворознюком, а сам подговорил президента, наговорив ему всякого о Михаиле, в частности то, что тот якобы уже договорился с другим клубом,
– рассказал капитан Ингульца.
Он также сообщил, что когда Шершень пришел к Григорьевичу, тот уже был настроен против него и Михаил выслушал много чего плохого о себе.
"А когда он все же договорился с президентом, что может покинуть Ингулец, если заплатит определенную сумму, то напоследок услышал от Поворознюка: "Тех, кто плохо от нас уходят, мы отдаем ТЦК". Потом пришли какие-то два человека и забрали Михаила. Но ему далось убежать – получилось так, что он успел сесть в свою машину и уехал", – добавил Александр Козак.
Отметим, что сейчас Ингулец занимает 16-ю позицию в турнирной таблице УПЛ.