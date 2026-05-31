За сборную Украины дебютирует футболист из чемпионата Румынии: кто такой Александр Романчук
Александр Романчук впервые сыграет за сборную Украины в товарищеском матче против Польши. Защитник чемпиона Румынии неожиданно получил шанс дебютировать в стартовом составе.
Для 26-летнего защитника вызов в национальную команду стал одним из главных моментов карьеры. Еще несколько лет назад он выступал в Украине, а теперь готовится к первому матчу в сине-желтой футболке, передает 24 Канал.
Что известно о дебюте Романчука?
Сборная Украины объявила стартовый состав на товарищеский поединок с Польшей. Среди одиннадцати футболистов, которые начнут игру с первых минут, оказался и Александр Романчук. Для защитника это будет дебют за национальную команду. Он выйдет на позицию правого защитника.
Сам футболист ранее признавался, что до сих пор не до конца осознал свой вызов в сборную и ждет первую игру, чтобы почувствовать себя полноценным игроком национальной команды.
Стартовый состав Украины на матч против Польши: Трубин – Романчук, Сарапий, Матвиенко, Миколенко – Назарина, Очеретько, Ярмоленко, Цыганков, Судаков – Яремчук.
Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.
Стал одним из лучших защитников чемпионата Румынии
Сейчас Романчук выступает за румынскую Университатю Крайова. К клубу он присоединился перед стартом сезона-2025/26 и быстро стал основным исполнителем обороны.
В нынешнем чемпионате украинец провел 32 матча и забил три гола, информирует Flashscore. Его уверенная игра помогла команде выиграть золотые медали, а самого футболиста включили в символическую сборную сезона румынской Суперлиги.
Где играл до переезда за границу?
До перехода в Румынию защитник выступал за криворожский Кривбасс. Именно благодаря стабильным выступлениям в украинском клубе он привлек внимание иностранных скаутов и получил предложение от Университати Крайова.
Также Романчук имеет опыт игры в структуре киевского Динамо. В период с 2018 по 2020 год он находился в системе столичного клуба и выступал за вторую команду киевлян, однако за основу так и не дебютировал. Футболист также успел поиграть за ФК Львов и Дебрецен.