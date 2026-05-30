Этот поединок станет первым для Андреа Мальдеры как нового главного тренера украинской сборной. Узнать, где смотреть игру, можно на 24 Канале.

Где смотреть матч Польша – Украина?

Прямую трансляцию товарищеского матча можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Матч будет транслироваться на OTT-платформе на канале "MEGOGO Футбол Первый" и в подразделе "Футбол" раздела "Спорт" для пользователей пакетов "Спорт", "Оптимальный" или "MEGOPACK". Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Предматчевая студия начнется в 17:15. Ведущей эфира будет Александра Кучеренко, а экспертами студии выступят Александр Головко и Эдуард Цихмейструк. С места проведения поединка на стадионе Тарчинский Арена Вроцлав будет работать журналист Виталий Кравченко.

Комментировать встречу будут Сергей Лукьяненко и Виталий Похвала.

Что известно о товарищеской игре Польша – Украина?

Ни одна из сборных не вышла на чемпионат мира, поэтому это окно они используют для подготовки к осенним поединкам Лиги наций.

Для Украины это первый из двух товарищеских матчей: следующий запланирован на 7 июня против Дании. Зато Польша проведет спарринг с Нигерией 3 июня в Варшаве – это будет ее вторая домашняя игра за четыре дня.