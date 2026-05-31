После серии пенальти против лондонского Арсенала, которая принесла парижанам титул, Забарный не сдерживал эмоций. Его слова передает 24 Канал.

Что сказал Забарный журналистам?

Первый комментарий игрок оставил поздно вечером 30 мая, сразу на футбольном поле. Центрального защитника, который провел первый сезон в ПСЖ, спросили о том, что он чувствует.

Это удивительно, невероятный клуб. Я хочу поблагодарить всех. Мы упорно работаем и заслуживаем этого. Украинский флаг? Я горжусь тем, что являюсь украинцем. Мы – сильный народ, наши люди сильные, мы не сдаемся,

– сказал Забарный журналистам BBC.

Заметим, что это был первый финал Лиги чемпионов в профессиональной карьере 23-летнего украинца. В решающем поединке он отыграл 15 минут, а в целом отметился семью появлениями на поле в рамках турнира.

Что дальше для ПСЖ и Забарного?

Победители матча попали в матч за Суперкубок УЕФА. Соперниками французской команды станут футболисты Астон Виллы. Этот матч состоится 12 августа в австрийском городе Зальцбург. Также ПСЖ стал участником чемпионата мира среди клубов 2029 года. Место проведения турнира пока не известно.

Хоть клубный сезон завершен, сборная Украины не попала на чемпионат мира-2026, но отпуск для Ильи еще не начнется. Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера позвал его в ряды национальной команды на товарищеские игры.

Поединок против Польши футболист пропустит из-за участия в финале Лиги чемпионов, а вот 7 июня должен быть доступен к участию в матче Дания – Украина, который примет город Оденсе.