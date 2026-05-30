Имя сильнейшей команды Европы по итогу сезона 2025/26 известно. О том, как в столице Венгрии завершился финал Лиги чемпионов сообщает 24 Канал.

Смотрите также ПСЖ – Арсенал: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

Что происходило в матче?

Первым достиг цели лондонский Арсенал после быстрой атаки счет на пятой минуте открыл Кай Гаверц. Немецкий футболист сразу же вошел в историю как третий футболист, который забивал в финалах Лиги чемпионов за две разные команды.

Первыми такими были Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед и Реал) и Марио Манджукич (Бавария и Ювентус). Гаверц ранее забивал за Челси, когда лондонцы пять лет назад победили Манчестер Сити.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

До конца тайма опасных моментов почти не было. Арсенал за 45 минут выполнил лишь 69 передач, но оставил ворота "на замке" – 1:0.

Во втором тайме активнее заиграл ПСЖ. Давление команды Энрике дало плоды на 62 минуте, когда Москера сфолил на Кварацхелии в штрафной площадке. Пенальти реализовал Дембеле.

Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В первом овертайме голов не было, а перед стартом второго состоялось важное для украинского футбола событие – на поле вышел Илья Забарный.

Даже в дополнительное время победитель поединка не определился, поэтому игра перешла в серию пенальти. Там более точными были футболисты ПСЖ.

Лига чемпионов. Финал

ПСЖ (Франция) – Арсенал (Англия) – 1:1 (4:3 по пен.)

Голы: Гаверц 5' – Дембеле 65'

Отметим, что Илья Забарный впервые сыграл финал Лиги чемпионов. Ранее среди украинцев победы покорялось Андрею Шевченко (Милан) и Андрею Лунину (Реал). Анатолия Тимощука и его достижения из украинского футбола вычеркнуты.

Победитель Лиги чемпионов: что дальше?

Победители матча попали в матч за Суперкубок УЕФА. Соперниками французской команды станут футболисты Астон Виллы. Этот матч состоится 12 августа в австрийском городе Зальцбург.

Также ПСЖ стал участником чемпионата мира среди клубов 2029 года. Место проведения турнира пока не известно.