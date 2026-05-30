Ім'я найсильнішої команди Європи за підсумком сезону 2025/26 відоме. Про те, як у столиці Угорщини завершився фінал Ліги чемпіонів повідомляє 24 Канал.

Що відбувалось у матчі?

Першим досяг мети лондонський Арсенал після швидкої атаки рахунок на п'ятій хвилині відкрив Кай Гаверц. Німецький футболіст одразу ж увійшов до історії як третій футболіст, який забивав у фіналах Ліги чемпіонів за дві різні команди.

Першими такими були Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед і Реал) та Маріо Манджукич (Баварія та Ювентус). Гаверц раніше забивав за Челсі, коли лондонці п'ять років тому перемогли Манчестер Сіті.

До кінця тайму небезпечних моментів майже не було. Арсенал за 45 хвилин виконав лише 69 передач, але залишив ворота "на замку" – 1:0.

У другому таймі активніше заграв ПСЖ. Тиск команди Енріке дав плоди на 62 хвилині, коли Москера сфолив на Кварацхелії у карному майданчику. Пенальті реалізував Дембеле.

Основний час гри завершився із рахунком 1:1. У першому овертаймі голів не було, а перед стартом другого відбулась важлива для українського футболу подія – на поле вийшов Ілля Забарний.

Навіть у додатковий час переможеть поєдинку не визначився, тому гра перейшла у серію пенальті. Там точнішими були футболісти ПСЖ.

Ліга чемпіонів. Фінал

ПСЖ (Франція) – Арсенал (Англія) – 1:1 (4:3 по пен.)

Голи: Гаверц 5' – Дембеле 65'

Зазначимо, що Ілля Забарний вперше зіграв фінал Ліги чемпіонів. Раніше серед українців перемоги підкорювалось Андрію Шевченку (Мілан) та Андрію Луніну (Реал). Анатолія Тимощука та його досягнення з українського футболу викреслено.

Переможець Ліги чемпіонів: що далі?

Переможці матчу потрапили до матчу за Суперкубок УЄФА. Суперниками французької команди стануть футболісти Астон Вілли. Цей матч відбудеться 12 серпня в австрійському місті Зальцбург.

Також ПСЖ став учасником чемпіонату світу серед клубів 2029 року. Місце проведення турніру поки не відоме.