Після завершення каденції Сергія Реброва національна команда отримала перезавантаження. Вже цієї неділі, 31 травня, в польському Вроцлаві італійський фахівець Андреа Мальдера проведе свій перший офіційний поєдинок на чолі збірної України, передає 24 Канал.

Чого очікувати від дебюту Мальдери?

Призначення Андреа Мальдери викликало неабиякий ажіотаж серед вболівальників, адже італієць уже чудово знайомий українській публіці. Свого часу він працював головним аналітиком та асистентом у штабі Андрія Шевченка, ставши одним із архітекторів яскравого стилю тієї збірної, яка виходила у чвертьфінал Євро-2020.

Тепер Мальдера отримав повноцінний карт-бланш від УАФ як головний коуч. Разом із ним до штабу увійшли Паскуале Каталано, Володимир Єзерський, а також колишній капітан команди Тарас Степаненко, який щойно завершив ігрову кар'єру. Матч проти Польщі має продемонструвати перші напрацювання нового тренерського тандему: чи повернеться Україна до агресивного контролю м'яча та високого пресингу, які прищеплював італієць раніше.

Кадрові втрати та вимушені експерименти

Підготовку до дебюту Мальдери суттєво ускладнили кадрові проблеми. Через травми, отримані в клубах, збір змушені пропустити голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник та лідер атак житомирського Полісся Олексій Гуцуляк. Також поза грою опинився хавбек англійського Брентфорда Єгор Ярмолюк.

Такі втрати змусили італійського фахівця оперативно реагувати та проводити ротацію. До лав національної команди екстрено викликали півзахисника київського Динамо Володимира Бражка, опорника словацького Слована Данила Ігнатенка, а також молодого воротаря Георгія Єрмакова з ізраїльського Маккабі Хайфа. Товариський статус гри дозволить тренерському штабу перевірити найближчий резерв у бойових умовах.

Історія протистоянь України та Польщі

Збірні України та Польщі мають тривалу і безкомпромісну історію матчів. Останній контрольний поєдинок між цими командами відбувся влітку 2024 року в рамках підготовки до чемпіонату Європи – тоді поляки святкували впевнену перемогу з рахунком 3:1.

Оскільки "синьо-жовті" не змогли кваліфікуватися на майбутній чемпіонат світу-2026, поступившись у плей-оф Швеції, зараз команда будується з прицілом на довгострокову перспективу. Перемога чи принаймні якісна гра у Вроцлаві потрібна Мальдері та його підопічним насамперед для повернення психологічної впевненості та завоювання прихильності вболівальників з перших днів роботи.

Стартовий свисток матчу Польща – Україна пролунає 31 травня о 18:30 за київським часом.