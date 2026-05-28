Груповий етап світової першості подарував чимало сенсацій, але тепер починається абсолютно інша гра. Чотири вогняні протистояння визначать тих, хто продовжить боротьбу за омріяне "золото", передає 24 Канал.

Які матчі 1/4 можна назвати центральними?

О 17:20 стартує матч Фінляндії і Чехії. Протистояння двох абсолютно різних хокейних філософій. Фінська збірна вкотре продемонструвала залізобетонну дисципліну та прагматизм у захисті, підкріплений високою реалізацією. Чехи, навпаки, намагаються грати першим номером та тримати високий темп. Нас чекає тактична дуель: чи зможе чеська атака зламати фінські "редути", чи Суомі знову зразково покарають суперника на контратаках?

Головна вивіска цієї стадії – матч Канади та США. Американці, які приїхали на турнір у статусі чинних чемпіонів світу та тріумфаторів Олімпіади-2026, не надто впевнено пройшли групу, посівши 4 місце, через що вийшли на своїх найзапекліших ворогів – Канаду. "Кленові листки" традиційно додають від матчу до матчу та прагнуть реваншу за олімпійську невдачу. Очікуємо максимально жорсткий, швидкісний та емоційний хокей, де долю путівки в півфінал вирішать індивідуальна майстерність зірок НХЛ та гра в нерівних складах.

Швейцарський іспит та битва сенсацій

Ще два матчі стартують о 21:20. Господарі чемпіонату, швейцарці, феноменально відіграли груповий етап під шаленою підтримкою рідних трибун у Цюриху. Вони біжать уперед, багато забивають і виглядають одними з головних фаворитів. Проте "Тре Крунур" – суперник максимально небезпечний. Швеція має солідний підбір виконавців і вміє грати під тиском. Швейцарцям доведеться долати стартове хвилювання, адже статус фаворита вдома часто тисне на психологію.

Норвегія і Латвія – найменш очікувана, але від того ще більш інтригуюча пара чвертьфіналу. Обидві команди стрибнули вище голови на груповому етапі, залишивши позаду сильніших опонентів. Латвійці славляться своїм неймовірним характером та самовіддачею, тоді як норвежці цього року демонструють напрочуд зрілий та збалансований хокей. Це унікальний шанс для кожної з команд пробитися до четвірки найкращих у світі, тому на льоду у Фрібурзі буде справжня рубка за кожен сантиметр майданчика.