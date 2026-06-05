"Проснулся и увидел автограф": футболист сборной отличился трогательным поступком в отношении воина
Футболисты украинской национальной команды во время пребывания во Львове посетили военный госпиталь, где лечатся наши защитники. Один из воинов поделился историей о том, как получил подарок от сборной, хотя проспал визит игроков.
Сергей Волков написал в социальной сети Threads, что, проснувшись, увидел возле своей кровати подписанный вымпел. Мужчина начал поиски того из футболистов, кто позаботился о нем таким образом.
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Кто из игроков сборной Украины сделал сюрприз для раненого защитника?
На вымпеле, который кто-то из сборников оставил для раненого героя, был автограф, но разобрать, какая фамилия написана, было трудно. Поэтому Сергей решил попросить помощи у пользователей сети, чтобы узнать, кто сделал для него такой трогательный сюрприз.
В комментарии пришел сам игрок: им оказался дебютант команды Андреа Мальдеры Александр Романчук.
Да это мой, не хотел тревожить ваш сон, решил оставить возле вас) Спасибо вам за защиту и скорейшего выздоровления,
– написал защитнику Романчук.
Позже футболист также добавил, что надеется на возможность все же лично встретиться с Сергеем. Комментарии Романчука собрали большое количество лайков, свое восхищение его поступком выразил официальный аккаунт УАФ.
Что известно об Александре Романчуке?
26-летний защитник выступает за румынскую команду Университатя Крайова, с которой стал чемпионом страны.
В Украине ранее играл за ФК Львов и Кривбасс, был в системе киевского Динамо. Также имеет опыт чемпионата Венгрии, где защищал цвета Дебрецена.
Получил первый вызов в главную команду после объявления о назначении Андреа Мальдеры наставником. 31 мая 2026 года Романчук официально дебютировал за сборную Украины в товарищеской игре с Польшей.