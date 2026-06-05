Поединок состоится 7 июня в городе Оденсе, Дания. Где можно будет смотреть матч, расскажет 24 Канал.

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Где смотреть матч Дания – Украина?

Посмотреть товарищеский матч можно будет в прямом эфире на медиасервисе MEGOGO, который является единственным официальным транслятором поединков национальной футбольной сборной Украины. Трансляцию покажет телеканал "Megogo Футбол Первый" в подразделе "Футбол" раздела "Спорт".

Начало игры в 19:30 по киевскому времени.

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Предматчевая аналитическая студия будет сопровождать показ, а комментировать матч будут Виталий Кравченко и Вадим Шевякин.

Это уже второй матч сборной под руководством нового главного тренера Андреа Мальдеры.

Играли ли раньше сборные Дании и Украины?

Национальная футбольная сборная Украины трижды встречалась с командой Дании, и эти поединки завершились абсолютно ровно: по одной победе у каждой команды и одна ничья. Все матчи состоялись в начале 2000-х годов.