Поєдинок відбудеться 7 червня в місті Оденсе, Данія. Де можна буде дивитися матч, розповість 24 Канал.

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Де дивитися матч Данія – Україна?

Переглянути товариський матч можна буде в прямому ефірі на медіасервісі MEGOGO, який є єдиним офіційним транслятором поєдинків національної футбольної збірної України. Трансляцію покаже телеканал "Megogo Футбол Перший" у підрозділі "Футбол" розділу "Спорт".

Початок гри о 19:30 за київським часом.

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Передматчева аналітична студія супроводжуватиме показ, а коментувати матч будуть Віталій Кравченко та Вадим Шевякін.

Це вже другий матч збірної під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери.

Чи грали раніше збірні Данії та України?

Національна футбольна збірна України тричі зустрічалася з командою Данії, і ці поєдинки завершилися абсолютно рівно: по одній перемозі у кожної команди та одна нічия. Усі матчі відбулися на початку 2000-х років.