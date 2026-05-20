Реформу хочуть провести вже після того, як відбудеться фінальна частина Євро-2028. Для збірної України це може означати більше складних матчів, повідомляє 24 Канал.

Як в УЄФА вирішили змінити відбіркові турніри?

Як пише ESPN, УЄФА хоче уникнути ситуацій, коли у групах кваліфікації сильним збірним доводиться проводити щонайменше два матчі з відвертими аутсайдерами. Такі поєдинки не викликають уваги вболівальників і мають низькі телевізійні рейтинги.

Для того, щоб суперники більше відповідали одне одному за силою, усі європейські збірні будуть поділені на дві ліги – A і B. У першій буде 36 команд, як у Лізі чемпіонів. У другій – 18 або 19, залежно від кількості учасників відбору.

Проводити відбіркові матчі збірні будуть лише з командами своєї ліги. Також розглядається варіант додаткового поділу Ліги А та Ліги B на три групи. За будь-якого сценарію кожна команда проведе шість матчів з різними суперниками, які визначать її місце у зведеній турнірній таблиці або ж таблицях груп.

Найкращі команди з Ліги А виходитимуть напряму на Мундіаль чи Євро. Інші проводитимуть плей-оф з переможцями у Лізі B. Конкретну кількість учасників стиків та турнірну сітку УЄФА визначить, коли формат буде фіналізовано у вересні 2026 року.

Господарі турнірів теж братимуть участь у відборі. Мотивацією для них стане вплив підсумкової таблиці на Лігу націй – але деталі теж потребують уточнення з боку комітету проведення змагань УЄФА.

Як зміняться умови відбору для збірної України?

Україна опиниться у Лізі А, адже впевнено входить до 36 найкращих команд Старого Світу. Зникнуть матчі з найслабшими колективами на кшталт Андорри, Мальти, Сан-Марино, Гібралтару тощо.

Відбір стане водночас цікавішим і складнішим. Доведеться частіше грати із грандами, а гарантованих очок практично не буде.

При цьому розширений плей-оф збільшує ризики несподіваних поразок та сенсацій зі знаком мінус.

Чи вплинуть зміни на Євро-2028?

Дебютний відбірковий цикл для нового тренера збірної України Андреа Мальдери, у якому йому поставлено чітке завдання вийти на Євро-2028, відбуватиметься ще за старими правилами.

Як пише Вікіпедія, європейські збірні поділять на 12 груп по 4 або 5 команд, кошики сформують на основі рейтингу Ліги націй. Переможці груп вийдуть на континентальну першість напряму, так само як 8 найкращих других команд. Решту чотири путівки буде розіграно у плей-оф, формат якого залежатиме від команд-господарок Євро – з чотирьох (Англії, Шотландії, Вельсу та Республіки Ірландії) УЄФА гарантує прямі путівки лише двом, які не пройдуть кваліфікацію самостійно.