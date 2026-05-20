Реформу хотят провести уже после того, как состоится финальная часть Евро-2028. Для сборной Украины это может означать больше сложных матчей, сообщает 24 Канал.

Как в УЕФА решили изменить отборочные турниры?

Как пишет ESPN, УЕФА хочет избежать ситуаций, когда в группах квалификации сильным сборным приходится проводить как минимум два матча с откровенными аутсайдерами. Такие поединки не вызывают внимания болельщиков и имеют низкие телевизионные рейтинги.

Для того, чтобы соперники больше соответствовали друг другу по силе, все европейские сборные будут поделены на две лиги – A и B. В первой будет 36 команд, как в Лиге чемпионов. Во второй – 18 или 19, в зависимости от количества участников отбора.

Проводить отборочные матчи сборные будут лишь с командами своей лиги. Также рассматривается вариант дополнительного разделения Лиги А и Лиги B на три группы. При любом сценарии каждая команда проведет шесть матчей с разными соперниками, которые определят ее место в сводной турнирной таблице или таблицах групп.

Лучшие команды из Лиги А будут выходить напрямую на Мундиаль или Евро. Другие будут проводить плей-офф с победителями в Лиге B. Конкретное количество участников стыков и турнирную сетку УЕФА определит, когда формат будет финализирован в сентябре 2026 года.

Хозяева турниров тоже будут участвовать в отборе. Мотивацией для них станет влияние итоговой таблицы на Лигу наций – но детали тоже требуют уточнения со стороны комитета проведения соревнований УЕФА.

Как изменятся условия отбора для сборной Украины?

Украина окажется в Лиге А, ведь уверенно входит в 36 лучших команд Старого Света. Исчезнут матчи с самыми слабыми коллективами вроде Андорры, Мальты, Сан-Марино, Гибралтара и тому подобное.

Отбор станет одновременно интереснее и сложнее. Придется чаще играть с грандами, а гарантированных очков практически не будет.

При этом расширенный плей-офф увеличивает риски неожиданных поражений и сенсаций со знаком минус.

Повлияют ли изменения на Евро-2028?

Дебютный отборочный цикл для нового тренера сборной Украины Андреа Мальдеры, в котором ему поставлена четкая задача выйти на Евро-2028, будет происходить еще по старым правилам.

Как пишет Википедия, европейские сборные поделят на 12 групп по 4 или 5 команд, корзины сформируют на основе рейтинга Лиги наций. Победители групп выйдут на континентальное первенство напрямую, так же как 8 лучших вторых команд. Остальные четыре путевки будут разыграны в плей-офф, формат которого будет зависеть от команд-хозяек Евро – из четырех (Англии, Шотландии, Уэльса и Республики Ирландии) УЕФА гарантирует прямые путевки только двум, которые не пройдут квалификацию самостоятельно.