Также тренер обнародовал состав сборной на ближайшие товарищеские матчи против Польши и Дании, включив в него нескольких новых игроков. Известный украинский тренер Олег Федорчук в комментарии для 24 Канала поделился своим мнением относительно новых имен в заявке команды.

Как Федорчук оценивает новичков сборной?

Вызов новичков Геннадия Синчука и Александра Романчука в ряды национальной сборной Украины является логичным шагом, однако тренерский штаб вряд ли рассчитывает на них серьезно.

По словам эксперта, приглашение дебютантов – это прежде всего тактический ход, чтобы продемонстрировать другим кандидатам, что за ними активно наблюдают.

Я не думаю, что на них в команде кто-то серьезно рассчитывает. Это попытка дать сигнал другим футболистам – тренерский штаб смотрит на кадры. Понимаете, те, кто еще стоит в очереди в сборную, должны чувствовать, что эта очередь когда-то закончится,

– заявил Федорчук.

Специалист отметил, что тренерскому штабу стоило пойти дальше: дать отдых лидерам и проверить больше ярких исполнителей из УПЛ, в частности защитников из ЛНЗ и Металлиста 1925.

В то же время Федорчук скептически оценил шансы Романчука повторить успех Ивана Калюжного, который ранее смог закрепиться в основе после экстренного вызова из-за травм конкурентов. Несмотря на дефицит защитников из-за повреждений Таловерова и Батагова, а также занятость Забарного в финале Лиги чемпионов, эксперт не верит в долгосрочные перспективы защитника румынской Университати.

Нет. Я помню его в Кривбассе, где были не слишком довольны его действиями. Тренеры рассчитывали на него как на ведущего исполнителя, а он таким не был. Случались матчи, в которых он как минимум не выглядел на футболиста сборной. Возможно, в Румынии что-то такое и случилось, что Романчук улучшился,

– подытожил тренер.

Кто еще высказывался относительно нового состава сборной Украины?

Легендарный украинский тренер Йожеф Сабо высказался относительно кадрового потенциала "сине-желтых". Эксперт заявил, что не верит в будущее национальной команды из-за отсутствия ярких лидеров, которые играют ведущие роли в топовых европейских чемпионатах.

Отдельно Сабо прошелся по возвращению в ряды сборной многолетнего капитана Андрея Ярмоленко, отметив, что его эра уже позади.

Пока что я не верю в эту команду. Назовите мне хотя бы одного игрока, который играет в хорошем европейском клубе на первых ролях. Ярмоленко я привел в Динамо, но его время уже прошло. Футбол уже стал другим. Годы дают свое,

– подчеркнул Йожеф Сабо.

Сергей Ребров объяснял невызов Ярмоленко в сборную спортивными причинами: на его позиции тогда была сильная конкуренция, а сам игрок пропускал сборы из-за травм. Версию об "игнорировании из-за рекорда Шевченко" эксперты считали безосновательной.