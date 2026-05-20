Також тренер оприлюднив склад збірної на найближчі товариські матчі проти Польщі та Данії, включивши до нього кількох нових гравців. Відомий український тренер Олег Федорчук у коментарі для 24 Каналу поділився своєю думкою щодо нових імен у заявці команди.

Дивіться також Мальдера – у складному положенні, – інтерв’ю Федорчука про нового тренера збірної України

Як Федорчук оцінює новачків збірної?

Виклик новачків Геннадія Синчука та Олександра Романчука до лав національної збірної України є логічним кроком, проте тренерський штаб навряд чи розраховує на них серйозно.

За словами експерта, запрошення дебютантів – це насамперед тактичний хід, аби продемонструвати іншим кандидатам, що за ними активно спостерігають.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Я не думаю, що на них у команді хтось серйозно розраховує. Це спроба дати сигнал іншим футболістам – тренерський штаб дивиться на кадри. Розумієте, ті, хто ще стоїть у черзі до збірної, повинні відчувати, що ця черга колись закінчиться,

– заявив Федорчук.

Фахівець зазначив, що тренерському штабу варто було піти далі: дати відпочинок лідерам та перевірити більше яскравих виконавців з УПЛ, зокрема захисників із ЛНЗ та Металіста 1925.

Водночас Федорчук скептично оцінив шанси Романчука повторити успіх Івана Калюжного, який раніше зміг закріпитися в основі після екстреного виклику через травми конкурентів. Попри дефіцит оборонців через ушкодження Таловєрова та Батагова, а також зайнятість Забарного у фіналі Ліги чемпіонів, експерт не вірить у довгострокові перспективи захисника румунської Університаті.

Ні. Я пам'ятаю його у Кривбасі, де були не надто задоволені його діями. Тренери розраховували на нього як на провідного виконавця, а він таким не був. Траплялись матчі, у яких він як мінімум не виглядав на футболіста збірної. Можливо, у Румунії щось таке і трапилось, що Романчук покращився,

– підсумував тренер.

Хто ще висловлювався стосовно нового складу збірної України?

Легендарний український тренер Йожеф Сабо висловився щодо кадрового потенціалу "синьо-жовтих". Експерт заявив, що не вірить у майбутнє національної команди через відсутність яскравих лідерів, які грають провідні ролі у топових європейських чемпіонатах.

Окремо Сабо пройшовся по поверненню до лав збірної багаторічного капітана Андрія Ярмоленка, зазначивши, що його ера вже позаду.

Поки що я не вірю в цю команду. Назвіть мені хоча б одного гравця, який грає в хорошому європейському клубі на перших ролях. Ярмоленка я привів у Динамо, але його час вже пройшов. Футбол вже став іншим. Роки дають своє,

– підкреслив Йожеф Сабо.

Сергій Ребров пояснював невиклик Ярмоленка у збірну спортивними причинами: на його позиції тоді була сильна конкуренція, а сам гравець пропускав збори через травми. Версію про "ігнорування через рекорд Шевченка" експерти вважали безпідставною.