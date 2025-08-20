Александр Роспутько после двухлетней паузы нашел себе новый клуб. Бывший футболист донецкого Шахтера будет играть в России.

Более того, Роспутько решил принять российское гражданство. Стало известно, в каком клубе будет играть бывший полузащитник донецкого клуба, сообщает 24 канал со ссылкой на Transfermarkt.

Где будет играть Роспутько?

21-летний футболист стал игроком песчанокопской Чайки из низшего дивизиона России – ФНЛ. На сайте болотного турнира Александр Роспутько заявлен в команду под восьмым номером.

Однако клуб официально не сообщал о подписании бывшего хавбека Шахтера. Кроме того, на сайте ФНЛ указано, что полузащитник Александр Роспутько имеет российское гражданство.

Роспутько стал игроком Чайки / Фото ФНЛ

Также известно, что переход Роспутько после паузы в два года состоялся 15 августа 2025 года. Однако бывший футболист Шахтера еще не играл за новую команду.

Напомним, что Александр Роспутько в октябре 2023 года отправился на матч Шахтер U-19 – Антверпен U-19. После игры уже бывший украинский футболист исчез, а впоследствии стало известно, что он перебрался в Россию – дончане сразу разорвали контракт.

