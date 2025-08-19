В женском чемпионате Украины 2024-2025 прошли матчи 3 тура. В одном из матчей лидер турнирной таблицы Систерс играли на выезде против Колоса, сообщает 24 Канал.

По теме Украинская футболистка из Донецкой области получила российский паспорт

Почему наказали игрока Систерс?

Матч запомнился резонансным моментом с участием игрока одесской команды Ирины Майбородиной. На 43-й минуте матча футболистка Колоса Соломия Купяк вступила в контакт с Ириной, из-за чего та упала на газон.

Судья Анастасия Романюк не увидела в этом эпизоде нарушения, что и возмутило Майбородину. Игрочиня Систерс начала бурно реагировать на действия рефери на русском языке.

Как Романюк показала желтую карточку Майбородиной: смотреть видео

Арбитр решила не терпеть этого и продемонстрировала футболистке желтую карточку за использование языка оккупанта. Позже Романюк объяснила тренеру команды Систерс о мотивах такого решения.

На языке России мы здесь не общаемся. Это чемпионат Украины! Желтая карточка за несогласие. Попросила игрока общаться на украинском языке,

– заявила судья.

Читайте также Известный бренд спортивной одежды опозорился сотрудничеством с пророссийским клубом из Луганска

Отметим, что Майбородина без лишних эмоций восприняла желтую карточку и доиграла матч без замены. Систерс в конце концов победили со счетом 2:1 и продолжили победное шествие в чемпионате.

После трех туров одесситки идут без потерь, деля первую строчку с Ворсклой, Металлистом 1925 и Шахтером. К слову, в прошлом туре игрок донетчан забила невероятно красивый гол в ворота Колоса.