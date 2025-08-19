В жіночому чемпіонаті України 2024-2025 пройшли матчі 3 туру. В одному з матчів лідер турнірної таблиці Сістерс грали на виїзді проти Колоса, повідомляє 24 Канал.

Чому покарали гравчиню Сістерс?

Матч запам'ятався резонансним моментом за участі гравчині одеської команди Ірини Майбородіної. На 43-й хвилині матчу футболістка Колосу Соломія Куп'як вступила в контакт із Іриною, через що та впала на газон.

Суддя Анастасія Романюк не побачила в цьому епізоді порушення, що й обурило Майбородіну. Гравчиня Сістерс почала бурхливо реагувати на дії рефері російською мовою.

Як Романюк показала жовту картку Майбородіній: дивитися відео

Арбітриня вирішила не терпіти цього та продемонструвала футболістці жовту картку за використання мови окупанта. Пізніше Романюк пояснила тренеру команди Сістерс про мотиви такого рішення.

Мовою Росії ми тут не спілкуємося. Це чемпіонат України! Жовта картка за незгоду. Попросила гравчиню спілкуватися українською мовою,

– заявила суддя.

Зазначимо, що Майбородіна без зайвих емоцій сприйняла жовту картку та дограла матч без заміни. Сістерс зрештою перемогли з рахунком 2:1 та продовжили переможну ходу в чемпіонаті.

Після трьох турів одеситки йдуть без втрат, ділячи першу сходинку із Ворсклою, Металістом 1925 та Шахтарем. До слова, у минулому турі гравчиня донеччан забила неймовірно красивий гол у ворота Колоса.