Світовий спорт застосував масштабні санкції проти Росії з початком повномасштабної війни в Україні. Клуби та збірні не допускаються до міжнародних змагань, а атлети змушені виступати під нейтральним прапором, повідомляє 24 Канал.
Як зганьбився Kelme?
Крім того, більшість команд та компаній з цивілізованого світу відмовились вести справи з росіянами. На жаль, є ганебні виключення, коли відомі бренди опиняються у країні-терористці.
У скандальну історію потрапила відома компанія Kelme. Іспанський виробник спортивного одягу звинувачується у співпраці із луганським футбольним клубом Динамо.
Динамо з Луганська презентувало нову форму / фото з інтернету
Команда презентувала нову футбольну форму, де Kelme зазначається як технічний спонсор. Сам клуб же створений російськими терористами на окупованій території України.
При цьому Динамо Луганськ бере участь у Кубку співдружності, який росіяни проводять для клубів з тимчасово окупованої території України. Також Kelme співпрацює і з низкою українських клубів.
Іспанський бренд є технічним спонсором представника УПЛ Кудрівки, клубу Першої Ліги Чорноморця, а також футзальних команд ХІТ та Поділля. Крім того, Kelme значиться серед партнерів Федерації хокею України.