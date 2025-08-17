Деталями неприємного інциденту поділилася Роксана Маліновська, дружина українського футболіста Руслана Маліновського. Конфлікт з росіянами трапився, коли родина гравця збірної України відпочивала на пляжі в Італії, пише 24 Канал.

Читайте також Як красуня з Криму полонила серце завидного футболіста: романтична історія подружжя Маліновських

Чому росіяни чіплялися до Маліновського та його родини?

Парі п'яних росіян не сподобалося, що українці спілкувалися між собою рідною мовою. Представників країни-терористки не зупинило, що разом з Русланом і Роксаною була маленька 6-річна донька Олівія.

"Поганий вечір. Ми з Русланом та Олівією були на пляжі, коли якась пара росіян почала чіплятися до нас, почувши українську мову.

Кажуть: "Ви тут, в Італії, завдяки нам, росіянам". Ймовірно, мають на увазі війну. Ці двоє п’яних, чоловік та жінка, несли таку нісенітницю. Особливо жінка. "Розмовляєте своєю огидною українською мовою!". А ще казали нам, що вони нас звільнили", – розповіла дружина Маліновського.

Зазначимо, що росіяни та їхній лідер Володимир Путін весь час несуть нісенітниці про "братній народ". При цьому вже десять років ведуть загарбницьку війну проти України, в тому числі три роки повномасштабної.

Тож європейським країнам варто було б переглянути своє ставлення до громадян Росії та не пускати їх у цивілізованих світ.

Раніше повідомлялося, що Руслан Маліновський на початку травня цього року вдруге став батьком. Його дружина подарувала йому сина, якому дали ім'я Крістіан.