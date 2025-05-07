Радісна подія у родині півзахисника Дженоа та збірної України Руслана Маліновського сталася 7 травня. Про народження сина повідомила Роксана Маліновська, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм дружини футболіста.

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Поповнення у родині Маліновського

Роксана опублікувала фото з малюком з пологового будинку в Генуї. На світлині майбутній футболіст міцно тримається за маму.

"Наш малюк нарешті з нами", – підписала публікацію дружина Маліновського.

Роксана Маліновська разом з малюком / фото з інстаграму дружини футболіста

Поповнення у родині Маліновських / фото з інстаграму дружини футболіст

Нагадаємо, що подружжя Маліновських виховує донечку Олівію., Вона народилася у 2019 році. Руслан та Роксана перебувають у шлюбі з 2016 року.

Зазначимо, що Руслан Маліновський достроково завершив сезон. 32-річний футболіст змушений був зробити планову операцію. Йому з ноги видалили металеву пластину.