Напередодні українському півзахиснику Дженоа зробили ще одну операцію. Через це він більше не зіграє в нинішньому сезоні, повідомляє 24 Канал із посиланням на Il Secolo XIX.

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Планова операція

На щастя, хірургічне втручання не було пов'язане з новою травмою. Операція була запланованою й мала на меті ліквідувати наслідки попереднього пошкодження.

Маліновському видалили синтетичні пластини з ноги, які йому встановили після важкої травми, яку українець отримав ще у вересні минулого року в поєдинку з Венецією. Тепер Руслан зосередиться на відновленні, щоб розпочати підготовку з командою до старту нового сезону в основній обоймі.

До слова. В кампанії-2024/2025 український футболіст провів 10 матчів за Дженоа в усіх турнірах. У них він відзначився трьома результативними передачами.

Зазначимо, що "грифони" вже не мають особливих турнірних завдань до кінця сезону за три тури до закінчення Серії А. Вони гарантували собі збереження прописки та не претендують на зону єврокубків, розташувавшись на 13-й сходинці.

Нагадаємо, що раніше Руслан Маліновський розповідав, які цінні поради отримав від легендарного Патріка Вієйра, який наразі є тренером українського півзахисника.