У період, коли українець відновлювався, у "грифонів" змінився головний тренер. Замість Альберто Джилардіно команду в листопаді очолив Патрік Вієйра.

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Що порадив Вієйра Маліновському

Руслан Маліновський розповів, що мав відверту розмову з зірковим у минулому французьким півзахисником, який тепер є його наставником, повідомляє 24 Канал із посиланням на TMW. Він зізнався, які поради отримав від 48-річного спеціаліста.

"Що мені каже Вієйра як колишній півзахисник? Він каже, що я повинен грати швидко, тому що якщо граєш повільно, то важко забивати голи.

Також Вієйра вимагає правильної дистанції між захистом і півзахистом, а також агресивності під час пресингу суперника, коли ми не володіємо м'ячем", – сказав Маліновський.

До слова. В нинішньому сезоні Руслан Маліновський провів вісім поєдинків на клубному рівні, у яких відзначився трьома асистами. Два з них він віддав у попередній грі проти Лечче.

Зазначимо, що свій наступний матч Дженоа проведе 29 березня на виїзді проти Ювентуса. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.