Нападник "біло-синіх" потрапив у сферу інтересів п'яти клубів з Туманного Альбіону. Четверо з них грають в Англійській Прем'єр-лізі, повідомляє 24 канал із посиланням на TBR Football.

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Кого зацікавив Ванат

За наявною інформацією, Владислава Ваната мають наміри підписати такі клуби, як Вест Хем, Вулверхемптон, Брентфорд, Фулхем. Також український форвард потрапив у сферу інтересів Лідса з Чемпіоншипа.

"Павичі" намагатимуться оформити трансфер Ваната лише в одному випадку. Якщо за підсумками сезону 2024/2025 вони отримають путівку в Англійську Прем'єр-лігу.

До слова. Владислав Ванат має чинний контракт з Динамо, що розрахований до 2027 року. За даними Transfermarkt, трансферна вартість форварда "біло-синіх" становить 11 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Владислав Ванат є найкращим бомбардиром УПЛ. На рахунку нападника Динамо 12 голів та 2 результативні передачі в 19 матчах чемпіонату України.

В інших турнірах 23-річний форвард "біло-синіх" забив 4 голи та зробив три асисти. Нещодавно Владислав Ванат відзначився забитим м'ячем за збірну України у матчі проти Бельгії в Лізі націй.