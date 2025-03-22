Нападающий "бело-синих" попал в сферу интересов пяти клубов из Туманного Альбиона. Четверо из них играют в Английской Премьер-лиге, сообщает 24 канал со ссылкой на TBR Football.

Читайте также Титулованный испанский клуб готов подписать Мудрика: но есть одно условие

Кого заинтересовал Ванат

По имеющейся информации, Владислава Ваната намерены подписать такие клубы, как Вест Хэм, Вулверхэмптон, Брентфорд, Фулхэм. Также украинский форвард попал в сферу интересов Лидса из Чемпионшипа.

"Павлины" будут пытаться оформить трансфер Ваната лишь в одном случае. Если по итогам сезона 2024/2025 они получат путевку в Английскую Премьер-лигу.

К слову. Владислав Ванат имеет действующий контракт с Динамо, рассчитанный до 2027 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость форварда "бело-синих" составляет 11 миллионов евро.

Напомним, что Владислав Ванат является лучшим бомбардиром УПЛ. На счету нападающего Динамо 12 голов и 2 результативные передачи в 19 матчах чемпионата Украины.

В других турнирах 23-летний форвард "бело-синих" забил 4 гола и сделал три ассиста. Недавно Владислав Ванат отметился забитым мячом за сборную Украины в матче против Бельгии в Лиге наций.