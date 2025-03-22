В карьере 24-летнего полузащитника "аристократов" может начаться новая страница. Именитый испанский клуб намерен подписать украинского футболиста, сообщает 24 канал со ссылкой на El Gol Digital.

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Кто претендует на Мудрика

По имеющейся информации, Севилья планирует арендовать Михаила Мудрика у Челси летом этого года. "Красно-белые" предложат украинскому полузащитнику контракт сроком на 1 сезон, если его оправдают в деле с допингом.

Андалусийцы даже готовы совместно с лондонцами выплачивать зарплату Михаила Мудрика. Украинский вингер зарабатывает в составе "аристократов" почти семь миллионов евро.

К слову. Михаил Мудрик в сезоне 2024/2025 сыграл за Челси в 15 матчах во всех турнирах. За это время украинский полузащитник лондонского клуба сумел забить три гола и отдать пять результативных передач.

Ранее Сергей Палкин прокомментировал инцидент с допингом, в котором замешан Михаил Мудрик. Генеральный директор Шахтера заверил, что украинский вингер не употреблял запрещенные вещества.