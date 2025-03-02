В середине декабря 2024 года стало известно, что Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест. Руководство Челси отстранило футболиста от тренировок на период расследования, пишет 24 Канал.

Читайте также Этого не найдете в газетах, – Таловеров рассказал о помощи Мудрика Украине

Палкин прокомментировал допинг-скандал с Мудриком

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин в интервью The Athletic высказался о скандальной ситуации, в которую попал экс-игрок "горняков". По мнению функционера, Мудрик не употреблял запрещенные вещества.

"Мудрик – особенный! Да, сейчас у него – проблемы с допингом, и мы все стараемся ему помочь, потому что я знаю историю изнутри, и я знаю на сто процентов, что он не употреблял допинг.

Для Мудрика употреблять какие-то запрещенные препараты – это нонсенс, потому что с его природными данными он уже имеет все, и главное – это скорость", – сказал Палкин.

Отметим, что сейчас клуб и футболист ожидают результаты пробы "В" и окончательного решения по делу. Челси не исключил Мудрика из заявки на команды на Лигу конференций.

Вингеру "синих" грозит четырехлетняя дисквалификация. При благоприятных обстоятельствах Мудрик может пропустить 18 месяцев, если юристы докажут случайное попадание в организм запрещенных веществ.