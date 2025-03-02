Украинский защитник Максим Таловеров за короткий промежуток времени стал культовым игроком Плимута. Футболист сборной Украины вызывает повышенный интерес у британских СМИ, пишет 24 Канал.

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Таловеров рассказал британцам о благотворительности Мудрика

Во время интервью изданию The Guardian Таловеров рассказал, как украинские футболисты помогают своей стране. Защитник "пилигримов" выделил своего друга Михаила Мудрика, который не афиширует свою волонтерскую деятельность.

Я знаю, что Мудрик очень помогает, но вы этого не найдете в газетах. Я не знаю ни одного игрока, который не хотел бы помочь. Каждый прилагает максимум усилий, чтобы помочь,

– рассказал Таловеров.

Также Таловеров вспомнил Андрея Шевченко и Александра Зинченко, которые принимали участие в благотворительном матче звезд футбола "Game4Ukraine" на "Стэмфорд Бридж".

Напомним, что Максим Таловеров присоединился к Плимуту 31 января 2025 года. За месяц пребывания в новой команде центральный защитник сыграл 7 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами.

Аутсайдер Чемпионшипа уже стал автором сенсации, выбив из Кубка Англии Ливерпуль. Важную роль в команде играет украинец Максим Таловеров.