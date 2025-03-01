В субботу, 1 марта, состоялся матч между Манчестер Сити и Плимутом в пятом круге Кубка Англии-2024/2025. Максим Таловеров традиционно оказался в стартовом составе "пилигримов", сообщает 24 канал.

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Таловеров разрывает в Англии

Плимут сенсационно выбил Ливерпуль в Кубке Англии. Теперь перед "пилигримами" встала задача достойно сыграть против Манчестер Сити.

Максим Таловеров открыл счет в матче против "горожан". Украинский защитник прекрасно замкнул головой подачу с углового от партнера по команде и вывел Плимут вперед.

Видео гола Таловерова в ворота Сити:

Этот гол стал вторым для Таловерова в составе английского клуба. Ранее Максим забивал в ворота Лутона в матче Чемпионшипа и вырвал для команды ничью.