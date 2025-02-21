Центральный защитник пошел на повышение не только на уровне чемпионата, а также улучшились финансовые условия. Заработная плата игрока повысилась по сравнению с той, которую он получал в австрийском клубе.

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Сколько зарабатывает Таловеров

Максим Таловеров в ЛАСКе получал заработную плату в размере 520 тысяч евро в год. То есть 10 тысяч евро в неделю до вычета всех налогов. Как стало известно 24 каналу со ссылкой на Capology в Плимуте украинец зарабатывает больше.

По контракту с английским клубом зарплата украинского защитника составляет 520 тысяч фунтов стерлингов в год – 610 тысяч евро. Сумма дополнительных бонусов при подписании соглашения неизвестна.

К слову. Максим Таловеров перешел в Плимут в январе 2025 года. "Пилигримы" заплатили ЛАСКу 2 миллиона евро, что стало рекордным подписанием для клуба из Чемпионшипа.

Максим Таловеров успел провести пять матчей за Плимут в официальных турнирах. Украинский оборонец уже отметился одним забитым мячом в составе новой команды.

В следующей игре Плимут дома будет принимать Кардифф. Матч 34-го тура английского Чемпионшипа-2024/2025 состоится 22 февраля в 14:30 по киевскому времени.