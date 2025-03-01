У суботу, 1 березня, відбувся матч між Манчестер Сіті та Плімутом у п'ятому колі Кубка Англії-2024/2025. Максим Таловєров традиційно опинився у стартовому складі "пілігримів", повідомляє 24 канал.

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Таловєров розриває в Англії

Плімут сенсаційно вибив Ліверпуль у Кубку Англії. Тепер перед "пілігрімами" постала задача гідно зіграти проти Манчестер Сіті.

Максим Таловєров відкрив рахунок у матчі проти "містян". Український захисник чудово замкнув головою подачу з кутового від партнера по команді та вивів Плімут вперед.

Відео голу Таловєрова у ворота Сіті:

Цей гол став другим для Таловєрова у складі англійського клубу. Раніше Максим забивав у ворота Лутона в матчі Чемпіоншипу та вирвав для команди нічию.