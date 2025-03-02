Український захисник Максим Таловєров за короткий проміжок часу став культовим гравцем Плімута. Футболіст збірної України викликає підвищену зацікавленість у британських ЗМІ, пише 24 Канал.

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Таловєров розповів британцям про благодійність Мудрика

Під час інтерв'ю виданню The Guardian Таловєров розповів, як українські футболісти допомагають своїй країні. Захисник "пілігримів" виділив свого друга Михайла Мудрика, який не афішує свою волонтерську діяльність.

Я знаю, що Мудрик дуже допомагає, але ви цього не знайдете в газетах. Я не знаю жодного гравця, який не хотів би допомогти. Кожен докладає максимум зусиль, щоб допомогти,

– розповів Таловєров.

Також Таловєров пригадав Андрія Шевченка та Олександра Зінченка, які брали участь у благодійному матчі зірок футболу "Game4Ukraine" на "Стемфорд Брідж".

Нагадаємо, що Максим Таловєров приєднався до Плімуту 31 січня 2025 року. За місяць перебування у новій команді центральний захисник зіграв 7 матчів, у яких відзначився двома забитими голами.

Аутсайдер Чемпіоншипу вже став автором сенсації, вибивши з Кубка Англії Ліверпуль. Важливу роль в команді відіграє українець Максим Таловєров.