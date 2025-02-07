Из-за допингового скандала Михаила Мудрика отстранили от тренировок команды. Однако украинский вингер остался в заявке "пенсионеров" на матчи плей-офф Лиги конференций, пишет 24 Канал со ссылкой на The Athletic.

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Неожиданное решение Челси

Тренерский штаб Челси исключил из списка Ромео Лавию и Уэсли Фофана. Зато в заявку попали Коул Палмер, Трево Чалоба и Матис Амугу.

Несмотря на положительную допинг-пробу, Мудрик остался в обойме игроков, заявленных на Лигу конференций.

Напомним, что Челси выиграл все матчи основного этапа Лиги конференций. Команда Энцо Марески с первого места в группе вышла в 1/8 финала. Соперник "пенсионеров" по плей-офф определится после жеребьевки 21 февраля.

В розыгрыше Лиги конференций Михаил Мудрик сыграл 6 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста (вместе с квалификационным раундом).

В декабре прошлого года стало известно о положительной допинг-пробе Мудрика. Сейчас по делу ведется следствие и ожидается результат пробы В. В случае подтверждения употребления запрещенных веществ Михаилу грозит длительная дисквалификация.