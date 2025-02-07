Через допінговий скандал Михайла Мудрика відсторонили від тренувань команди. Проте український вінгер залишився у заявці "пенсіонерів" на матчі плей-оф Ліги конференцій, пише 24 Канал з посиланням на The Athletic.

Читайте також Ексфутболіст збірної України щиро зізнався, чи вірить у невинуватість Мудрика в допінг-скандалі

Несподіване рішення Челсі

Тренерський штаб Челсі виключив зі списку Ромео Лавію та Веслі Фофана. Натомість до заявки потрапили Коул Палмер, Трево Чалоба та Матіс Амугу.

Попри позитивну допінг-пробу, Мудрик залишився в обоймі гравців, заявлених на Лігу конференцій.

Нагадаємо, що Челсі виграв усі матчі основного етапу Ліги конференцій. Команда Енцо Марески з першого місця в групі вийшла до 1/8 фіналу. Суперник "пенсіонерів" по плей-оф визначиться після жеребкування 21 лютого.

У розіграші Ліги конференцій Михайло Мудрик зіграв 6 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 3 асисти (разом з кваліфікаційним раундом).

У грудні минулого року стало відомо про позитивну допінг-пробу Мудрика. Наразі у справі триває слідство та очікується результат проби В. У разі підтвердження вживання заборонених речовин Михайлу загрожує тривала дискваліфікація.