Її результати мають бути оприлюднені вже найближчим часом. Своєю думкою щодо цієї ситуації поділився Сергій Кривцов, який грав з Михайлом Мудриком у збірній України та Шахтарі.

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Кривцов впевнений у чесності експартнера

Він упевнений, що лівий вінгер Челсі говорить правду й дійсно не вживав заборонені препарати свідомо, повідомляє 24 Канал із посиланням на Спорт-Експрес Україна. Досвідчений захисник сподівається, що це підтвердить проба "B" й Михайло якомога швидше повернеться на футбольне поле.

"Я впевнений, що він сам нічого не вживав, це йому просто не потрібно. У нього від природи є працездатність і топові фізичні якості.

Зараз треба тільки сподіватися, що дадуть якийсь мінімальний термін і Міша за цей час стане ще сильнішим та здивує нас на футбольних полях. Дуже б хотілося, бо дуже талановитий футболіст і гарна людина", – сказав Кривцов.

Довідка. Наразі Михайло Мудрик відсторонений від футболу. Якщо результат проби "B" також буде позитивним, то йому загрожує дискваліфікація з максимальним терміном до чотирьох років.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні український футболіст провів за Челсі 15 матчів, у яких забив три голи та віддав п'ять результативних передач. Востаннє він виходив на поле 28 листопада.