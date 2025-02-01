Форвард збірної Колумбії підписав контракт до 30 червня 2030 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Аль-Насра. Він буде виступати під дев'ятим номером.

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Шалена сума

Сторони не оголосили офіційну суму трансферу, проте відомий інсайдер Фабріціо Романо стверджує, що вона складає 77 мільйонів євро. Також в угоді передбачені додаткові бонуси.

Це найдорожчий перехід у нинішнє зимове трансферне вікно. До цього пальму першості утримував Омар Мармуш, який за 75 мільйонів євро перейшов з Айнтрахта в Манчестер Сіті.

Презентація Джона Дурана гравцем Аль-Насра: дивіться відео

До слова. Джон Дуран виступав за Астон Віллу з січня 2023 року. Він перейшов у бірмінгемський клуб з Чикаго Файр за 29,5 мільйона євро й провів за цей час 78 поєдинків, у яких забив 20 голів.

Зазначимо, що наступний матч Аль-Наср проведе 3 лютого о 20:00. Новий клуб колумбійця буде грати проти Аль-Васла з ОАЕ в Азійській Лізі чемпіонів.