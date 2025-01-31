Гравцем збірної України цікавиться декілька європейських клубів. Найближчим до підписання лівого захисника Арсенала наразі є мадридський Атлетіко, повідомляє 24 Канал із посиланням на CaughtOffside.

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Всі сторони зацікавлені у трансфері

28-річний футболіст може перебратися у столицю Іспанії вже до завершення зимового трансферного вікна. Олександр зрозумів, що марно сподіватись на повернення в основний склад "канонірів", тому готовий вислухати пропозиції з інших клубів.

З огляду на те, що вікно закривається у понеділок, він не залишив собі занадто багато часу, щоб укласти бажану угоду, однак, там, де є воля всіх сторін, рішення знайдеться,

– йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в переході українського захисника особисто зацікавлений наставник Атлетіко Дієго Сімеоне. Також все ще існує ймовірність, що дортмундська Боруссія спробує виграти боротьбу за футболіста, яким цікавиться вже тривалий час.

До слова. Олександр Зінченко виступає за Арсенал з липня 2022 року. Він перейшов із Манчестер Сіті за 35 мільйонів євро й очікується, що "каноніри" готові будуть продати гравця приблизно за половину цієї суми.

Нагадаємо, що в сезоні-2024/2025 українець зіграв за лондонський клуб 13 матчів, результативними діями не відзначався.