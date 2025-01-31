Игроком сборной Украины интересуется несколько европейских клубов. Ближе всего к подписанию левого защитника Арсенала сейчас является мадридский Атлетико, сообщает 24 Канал со ссылкой на CaughtOffside.

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Все стороны заинтересованы в трансфере

28-летний футболист может перебраться в столицу Испании уже до завершения зимнего трансферного окна. Александр понял, что бесполезно надеяться на возвращение в основной состав "канониров", поэтому готов выслушать предложения из других клубов.

Учитывая то, что окно закрывается в понедельник, он не оставил себе слишком много времени, чтобы заключить желаемую сделку, однако, там, где есть воля всех сторон, решение найдется,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в переходе украинского защитника лично заинтересован наставник Атлетико Диего Симеоне. Также все еще существует вероятность, что дортмундская Боруссия попытается выиграть борьбу за футболиста, которым интересуется уже длительное время.

К слову. Александр Зинченко выступает за Арсенал с июля 2022 года. Он перешел из Манчестер Сити за 35 миллионов евро и ожидается, что "канониры" готовы будут продать игрока примерно за половину этой суммы.

Напомним, что в сезоне-2024/2025 украинец сыграл за лондонский клуб 13 матчей, результативными действиями не отличался.