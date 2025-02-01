Ее результаты должны быть обнародованы уже в ближайшее время. Своим мнением относительно этой ситуации поделился Сергей Кривцов, который играл с Михаилом Мудриком в сборной Украины и Шахтере.

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Кривцов уверен в честности экс-партнера

Он уверен, что левый вингер Челси говорит правду и действительно не употреблял запрещенные препараты сознательно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Спорт-Экспресс Украина. Опытный защитник надеется, что это подтвердит проба "B" и Михаил как можно скорее вернется на футбольное поле.

"Я уверен, что он сам ничего не употреблял, это ему просто не нужно. У него от природы есть работоспособность и топовые физические качества.

Сейчас надо только надеяться, что дадут какой-то минимальный срок и Миша за это время станет еще сильнее и удивит нас на футбольных полях. Очень бы хотелось, потому что очень талантливый футболист и хороший человек", – сказал Кривцов.

Справка. Сейчас Михаил Мудрик отстранен от футбола. Если результат пробы "B" также будет положительным, то ему грозит дисквалификация с максимальным сроком до четырех лет.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинский футболист провел за Челси 15 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. В последний раз он выходил на поле 28 ноября.