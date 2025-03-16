Георгий Судаков прокомментировал инцидент с участием Мудрика. Лидер донецкого Шахтера рассказал, чем Михаил занимается во время дисквалификации, сообщает 24 канал со ссылкой на ВЗБОРНАЯ.

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Судаков о Мудрике

Георгий Судаков давно дружит с Михаилом Мудриком и знает о переживаниях игрока Челси. Полузащитник Шахтера пролил свет на личную жизнь бывшего одноклубника во время отстранения.

Не могу сказать, что у него все хорошо. Конечно, ему сложно, но психологически он успокоился. Тренируется индивидуально, играет в падел-теннис и занимается домашними делами,

– рассказал Судаков.

Напомним, что Михаил Мудрик до скандала с допингом сыграл в текущем сезоне в 15 матчах за Челси во всех турнирах. На счету украинского полузащитника 3 гола и 5 результативных передач.