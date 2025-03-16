Георгій Судаков прокоментував інцидент за участі Мудрика. Лідер донецького Шахтаря розповів, чим Михайло займається під час дискваліфікації, повідомляє 24 канал із посиланням на ВЗБІРНА.

Читайте також "Будемо сподіватися": Таловєров прокоментував допінг-скандал з Мудриком

Судаков про Мудрика

Георгій Судаков давно товаришує з Михайлом Мудриком та знає про переживання гравця Челсі. Півзахисник Шахтаря пролив світло на особисте життя колишнього одноклубника під час відсторонення.

Не можу сказати, що у нього все добре. Звичайно, йому складно, але психологічно він заспокоївся. Тренується індивідуально, грає у падел-теніс та займається домашніми справами,

– розповів Судаков.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик до скандалу з допінгом зіграв у поточному сезоні в 15 матчах за Челсі в усіх турнірах. На рахунку українського півзахисника 3 голи та 5 результативних передач.