В середині грудня в мережі з'явилася інформація про те, що Михайло Мудрик провалив допінг-тест. У пробі "А" українського гравця виявили заборонену речовину.

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Думка Таловєрова про допінг-скандал

Футболіст зазначив, що з Михайлом завжди на зв'язку і підтримує його, пише 24 канал з посиланням на ВЗбірна.

Згоден, що його буде дуже не вистачати нам. Будемо сподіватися, що ми його побачимо на полі якнайшвидше. Мудрик для мене близький друг, дуже нелегка ситуація для усіх,

– сказав Максим Таловєров.

Довідка. Станом на зараз Михайло Мудрик зіграв 28 матчів у складі збірної України, у яких відзначився трьома забитими м'ячами.

Відзначимо, що 20 березня Україна прийматиме Бельгію в межах плей-оф Ліги націй, а матч-відповідь відбудеться 23 березня.

Допінг-скандал Михайла Мудрика: що відомо