В середині грудня в мережі з'явилася інформація про те, що Михайло Мудрик провалив допінг-тест. У пробі "А" українського гравця виявили заборонену речовину.
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Думка Таловєрова про допінг-скандал
Футболіст зазначив, що з Михайлом завжди на зв'язку і підтримує його, пише 24 канал з посиланням на ВЗбірна.
Згоден, що його буде дуже не вистачати нам. Будемо сподіватися, що ми його побачимо на полі якнайшвидше. Мудрик для мене близький друг, дуже нелегка ситуація для усіх,
– сказав Максим Таловєров.
Довідка. Станом на зараз Михайло Мудрик зіграв 28 матчів у складі збірної України, у яких відзначився трьома забитими м'ячами.
Відзначимо, що 20 березня Україна прийматиме Бельгію в межах плей-оф Ліги націй, а матч-відповідь відбудеться 23 березня.
Допінг-скандал Михайла Мудрика: що відомо
- 17 грудня 2024 року стало відомо, що в організмі українця виявлено заборонену речовину – мельдоній. Після цього футболіста відсторонили від футболу до завершення розслідування.
- Мельдоній – це метаболічна речовина, яка дозволяє організму економно використовувати кисень, швидко відновлювати енергію та краще переносити фізичні навантаження.
- Для захисту своїх інтересів Мудрик найняв юридичну фірму, яка раніше допомогла Полю Погба скоротити термін допінгової дискваліфікації.
- За найгіршого сценарію вінгеру Челсі загрожує дискваліфікація терміном на чотири роки.