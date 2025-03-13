В середине декабря в сети появилась информация о том, что Михаил Мудрик провалил допинг-тест. В пробе "А" украинского игрока обнаружили запрещенное вещество.

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Мнение Таловерова о допинг-скандале

Футболист отметил, что с Михаилом всегда на связи и поддерживает его, пишет 24 канал со ссылкой на ВСборная.

Согласен, что его будет очень не хватать нам. Будем надеяться, что мы его увидим на поле как можно быстрее. Мудрик для меня близкий друг, очень нелегкая ситуация для всех,

– сказал Максим Таловеров.

Справка. По состоянию на сейчас Михаил Мудрик сыграл 28 матчей в составе сборной Украины, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Отметим, что 20 марта Украина будет принимать Бельгию в рамках плей-офф Лиги наций, а ответный матч состоится 23 марта.

Допинг-скандал Михаила Мудрика: что известно