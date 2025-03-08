Артем Милевский предположил, что Михаил Мудрик может получили немалый срок дисквалификации. После этого вингеру Челси будет скложно выйти на свой прежний уровень, пишет 24 Канал со ссылкой на sport-express.ua.

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Это очень серьезно для Мудрика

Бывший форвард Динамо и сборной Украины провел параллель с Романом Еременко, с которым вместе играл за "бело-синих".

Помните Рому Еременко, который играл в Динамо? Так вот. В ЦСКА его поймали на употреблении запрещенных веществ и дисквалифицировали на два года. После этого он уже не смог вернуться на прошлый уровень. Это очень серьезно,

– сказал Милевский.

Милевский уверен в невиновности Мудрика. Однако хорошая репутация не поможет отменить дисквалификацию.

"Я уверен, что Мудрик – нормальный малый. Он не пьет, не курит, и этот допинг, вероятнее всего, к нему попал по ошибке. Но в любом случае отвечать будет он. Офицерам все равно, как в его организм попал мельдоний, случайно или нет", – рассказал Милевский.

Напомним, что Михаил Мудрик провалил допинг-тест в конце 2024 года. Футболиста отстранили от тренировок и матчей на период расследования.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, мог ли Мудрик употреблять допинг. По мнению функционера, с такими природными данными Михаил не нуждается в дополнительных стимуляторах.