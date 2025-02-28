Личная жизнь футболистов всегда была одной из самых обсуждаемых тем. Раньше даже существовал миф, что девушки приходят на стадион, чтобы посмотреть на красивых футболистов, а не для того, чтобы просмотреть матч. Многие девушки мечтают о сильных, харизматичных и успешных мужчин, и именно футболисты часто становятся идеалом.

Достойно внимания Очаровательная Белодид и хрупкая Ястремская: подборка украинских спортсменок-холостячок

24 Канал порылся в соцсетях украинских футболистов и выделил топовую подборку игроков, у которых до сих пор свободное сердце. Кто из звезд украинского футбола до сих пор не нашел свою вторую половинку?

Михаил Мудрик

Михаил Мудрик– самый популярный украинский холостяк в мировом футболе. За его инстаграмом следят два миллиона болельщиков футбола.

Михаил Мудрик / Фото из инстаграмма футболиста и Getty Images

К сожалению, карьера левого вингера пошла по наклонной после перехода в лондонское Челси, с которым у него контракт до конца июня 2031 года. Он потерял стабильную игровую практику, которую имел в донецком Шахтере, а во второй части 2024 года в организме Михаила нашли запрещенный мельдоний. Мудрика отстранили от футбола после проваленного допинг-теста.

До этого скандала Мудрик успел поучаствовать в 73-х матчах., в которых отличился 10 голами и 9 ассистами. Теперь его карьера стала на паузу. Все ждут результата пробы "В", который определит будущее футболиста. Ему грозит до четырех лет отстранение от футбола.

Важно. До переезда на "Туманный Альбион" Мудрик взял два внутренних трофея с Шахтером и был лучшим футболистом 2022-го года. За "горняков" отыграл 44 поединка (12 мячей и 17 голевых передач).

Его трансфер в Челси стал самым дорогим в истории украинского футбола. Сообщалось, что общая сумма перехода составила космические 100 миллионов евро. Однако после этого всего, вероятно, в лондонском клубе сомневаются в целесообразности этого трансфера за столь большие деньги. В настоящее время стоимость Михаила составляет 30 миллионов евро (данные Transfermarkt).

Долгое время Мудрика связывали отношениями с российской моделью Виолеттой Грачевой. Хотя никаких общих фото пара не выкладывала. Однако были фотографии из одинаковых мест. Поэтому его изрядно критиковали украинские фаны. В начале 2025 года стало известно, что Грачева встречается с полузащитником туринского Ювентуса Вестоном Маккенни.

Владимир Бражко

Если Михаил Мудрик является одним из главных украинских футболистов-холостяков за границей, Владимир Бражко может спокойно претендовать на звание секс-символа УПЛ. Его теплые отношения с мамой еще больше влюбляют в него горячих болельщиц футбола. В его инстаграмме 50 тысяч подписчиков.

Владимир Бражко / Фото с инстаграмма футболиста и Getty Images

Украинскому болельщику уже сложно представить киевское Динамо без Бражка в центре поля (56 встреч – 10 голов и 8 результативных передач). Владимир прошел разные юношеские и молодежные команды киевлян. С июля 2022 по конец июня 2023 года выступал в аренде за луганскую Зарю (29 матчей и 7 голов).

21 марта прошлого года опорный полузащитник дебютировал в футболке национальной команды Сергея Реброва. Бражко сразу с первого поединка вышел в стартовом составе "сине-желтых" и отыграл 81 минуту против Боснии и Герцеговины. С тех пор провел за главную сборную 9 встреч, в них пока не отличался результативными действиями.

К слову. На портале Transfermarkt Стоимость Бражка оценивается в 9 миллионов евро.

В прессе ранее писали о заинтересованности Бражка от европейских клубов.– Милан, Бетис, Борнмут и Вулверхэмптон. "Волки" отдавали при Владимире целых 20 миллионов евро. Однако "бело-синие" отклонили предложение клуба АПЛ. Динамо хочет взять чемпионство УПЛ в текущем сезоне-2024/2025, ведь идет лидером лиги, превосходя вторую Александрию уже на 5 баллов. А Бражко может помочь команде прийти к золотым наградам.

Была информация, что Владимир даже обиделся на Динамо из-за такого отказа от трансфера, но президент клуба убедил Бражко помочь команде. 26 февраля 2025 года официально стало известно о новом контракте Бражка с Динамо, который рассчитан до 30 июня 2029 года.

Владислав Ванат

Также в список холостяков входит близкий друг Владимира Бражко – Ванат. Владислав является ключевым форвардом киевского Динамо, который легко выиграл конкуренцию у иностранного легионера острие атаки Эдуардо Герреро.

Владислав Ванат / Фото с инстаграмма футболиста и сайта Динамо

В бело-синей футболке Ванат уже провел 98 матчей и уверенно близится к своему юбилею. В сыгранных поединках Владислав наколотил 42 гола и отдал 18 ассистов. Также поиграл в аренде в одесском Черноморце (18 матчей и 3 мяча).

С 2022 года не покидал столичный гранд. Благодаря хорошим выступлениям и высокой результативности дебютировал за главную команду страны. Произошло это в товарищеском матче против Германии (12 июня 2023 года), закончившийся боевой ничьей 3:3, Владислав отыграл 26 минут. С того момента уже принял участие в 9 поединках сборной Сергея Реброва, в которых отличился дебютным голом в игре против Чехии в Лиге наций.

В инстаграмме на Ваната подписано около 16 тысяч болельщиков. А его стоимость на Transfermarkt составляет 11 миллионов евро.

23-летний основной форвард киевлян уже привлек европейские клубы. СМИ приписывали интерес к Ванату сразу нескольким командам, большинство из них представляют итальянскую Серию А – Интера, Наполи, Болонье (трое– Италия), Реал Сосьедад (Испания) и Лиллю (Франция). В настоящее время у Владислава есть действующий контракт с киевлянами, который проходит 30 июня 2027-го года.

Богдан Вьюник

Богдан Вьюник еще один украинский футболист, рядом с которым нет второй половинки. 22-летний нападающий польской Лехии активно ведет свою страницу в инстаграмме, где уже опубликовано 333 фотографии. Также за ним следят 302, тысяч пользователей инстаграмму.

Богдан Вьюник / Фото из инстаграмма футболиста

Там футболист делится не только фотографиями из футбольной жизни, но и фотографиями по отдыху. Богдан находится в отличной физической форме и любит улучшать ее в спортзале.

Видео тренировки Вьюника в спортивном зале

В марте 2024-го Богдан со скандалом уехал из Шахтера, ведь футболист хотел расторгнуть контракт. Однако "горняки" не хотели идти на уступки Вьюнику, которому не давали стабильную игровую практику в донецком клубе. Поэтому футболист решил уехать в Польшу, где стал игроком Лехии.

Такой трансфер не стал первым зарубежным опытом для Вьюника., который в прошлом успел поиграть в Швейцарии за Цюрих и Австрию за Грацер. За оба клуба отыграл по 14 матчей. В футболке главной команды Шахтера принял участие только в 12 поединках (гол и 4 ассиста). Тяжба Вьюника с Шахтером продолжается и уже даже дошла до суда в Лозанне.

Несмотря на это, Богдан довольно успешно выступает за польский коллектив и радовать своих болельщиц красивыми действиями на поле.– 4 мяча и 3 голевых передачи в 21-м сыгранном матче.

К слову. Его цена на Transfermarkt составляет 600 тысяч евро, а контракт с Лехией рассчитан до конца июня 2028 года.

Илья Крупский

Об Илье Крупском этой зимой не говорил разве что не фанаты футбола. 20-летний правый защитник произвел настоящий фурор в украинском футболе. За талантливым фланговым защитником охотились донецкий Шахтер и харьковский Металлист 1925. Крупский неожиданно остановил свой выбор на харьковском коллективе, борющийся за путевку в УПЛ.

Интересно, что у Крупского также было предложение из-за океана из МЛС, от которой он отказался.

Илья Крупский / Фото из инстаграмма футболиста

Хотя Илья и заключил контракт с Металлистом в 1925 до конца 2028-го года, но решил доиграть сезон-2024/2025 в полтавской Ворскле уже на правах аренды. За "зелено-белых" провел уже 54 матча (гол и 4 ассиста) и является ключевым защитником полтавского клуба.

К слову, его цена на Transfermarkt составляет один миллион евро.

За его спиной опыт выступлений за юношеские и молодежные команды сборной Украины. Являлся одним из основных защитников национальной команды U-23 Руслана Ротаня на Олимпиаде-2024.

На страницу Крупского в инстаграмме подписано более 2,5 тысяч фанатов.

Игорь Краснопир

Еще одним завидным молодым холостяком украинского футбола является нападающий львовских Карпат Игорь Краснопир. Летом прошлого года форвард переехал во Львов, где подписал контракт с Рухом (18 встреч и 6 голов). До этого провел 52 матча за столичную Оболонь, в которых отличился 10 голами и 3 ассистами.

Игорь Краснопир / Фото с инстаграмма футболиста и сайта Карпат

Краснопир уже называют преемником Артема Довбика и Романа Яремчука в сборной Украины. Игр выделяется своими открываниями за спины защитников и скоростью на футбольном поле.

Этот мощный бомбардир уже поиграл за молодежную сборную Украины и играл за сине-желтых на Олимпиаде-2024. На играх в Париже оформил мяч в ворота Марокко.

Игр стал одним из зимних новичков Карпат в трансферное межсезонье 2025. Футболист заключил соглашение со "львами" до конца июня 2029-го года и уже даже дебютировал за "зелено-белых" в УПЛ. Произошло это в матче против киевского Динамо, в котором команда Владислава Лупашко уступила со счетом 2:0. Краснопор упустил свой момент в начале второго тайма.

К слову. Стоимость Игоря Краснопира на Transfermarkt составляет один миллион евро.

Игрок острия атаки не слишком активно ведет свои соцсети. В его инстаграмме всего несколько фото из матчей и внефутбольной жизни. На страницу Игоря подписано чуть больше, как 1, 3 тысячи фанов.

Валентин Рубчинский

Замыкает нашу подборку еще один динамовец Валентин Рубчинский. 23-летний игрок основной команды Динамо, не слишком активно ведет свой инстаграмм. Там у футболиста всего пять фотографий, исключительно связанные с футболом.

Валентин Рубчинский / Фото Динамо и из соцсетей

Сам Рубчинский является воспитанником днепровской академии. Затем продолжил карьеру в Днепр-1 (73 поединка). В начале июля прошлого года наступила новая страница в карьере Валентина. Футболист подписал контракт с Динамо. Полузащитник заключил контракт с киевлянами до конца июня 2028 года.

С момента переезда в столицу принял участие в 22-х матчах "бело-синих", в которых забил три гола. Пока что Рубчинский не является стабильным игроком основы, а Александр Шовковский использует больше Валентина из ряда запасных.

23-летний футболист центра поля пока не получал вызова в национальную сборную Сергея Реброва, хотя багаж опыта в других юношеских и молодежных командах Украины. Был включен в олимпийскую сборную Сергея Реброва на Игры-2024 в Париже.

Его стоимость на Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.