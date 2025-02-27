В Украине немало красивых атлеток, которые очаровывают поклонников своей красотой. 24 канал собрал пятерку самых горячих украинских спортсменок-холостячек.

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Ирина Климец

Ирина Климец / Фото с инстаграммы легкоатлетки

Подборку украинских спортсменок-холостячек открывает легкоатлетка Ирина Климец. Девушка специализируется на метании молота и является участником трех Олимпийских игр (2016, 2020, 2024).

Ирина является чемпионкой Универсиады 2019 года, а также бронзовым призером командного европейского первенства и Кубка Европы. Однако сердце девушки остается свободным.

Анна Ризадинова

Анна Ризатдинова / Фото из инстаграммы гимнастки

Анна Ризадинова находится в списке украинских спортсменок-холостячек. За свою карьеру гимнастка завоевала немало наград, но ее сердце до сих пор остается свободным.

Ризадинова имеет немало медалей мирового первенства и чемпионатов Европы. Самую значительную награду Анна получила в 2016 году в Рио, завоевав "бронзу" Олимпийских игр в художественной гимнастике.

Она также была замужем за олигархом Александром Онищенко до 2019 года. В 2017 году Анна Ризадинова родила сына Романа, которого воспитывает.

Власть Никольченко

Влада Никольченко / Фото из инстаграммы эксгимнастки

Также среди холостых украинских спортсменок находится Владислава Никольченко. 22-летняя эксгимнастка является бронзовым призером континентального первенства и чемпионата Европы.

В 2022 году у Владиславы обнаружили серьезную травму плеча. А в мае прошлого года Никольченко завершила спортивную карьеру.

Дарья Белодид

Дарья Белодид / Фото из инстаграммы дзюдоистки

Место среди украинских спортсменок-холостячек также досталось волшебной украинской дзюдоистке Дарьи Белодид. Борчина является бронзовым призером Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Дарья также имеет в послужном списке две золотые медали чемпионата мира и три триумфа на европейском первенстве. Ранее Белодид встречалась с защитником Динамо Денисом Поповым.

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская / Фото из инстаграммы теннисистки

В списке украинских спортсменок, которые имеют свободное сердце, оказалась Даяна Ястремская. 24-летняя теннисистка является трехкратной победительницей турнира WTA и получила три титула ITF.

Даяна также имеет четыре победы над соперницами из топ-10 рейтинга Женской теннисной организации. Ястремская одолела Софию Кенин, Каролину Плишкову, Барбару Крейчикову и Маркету Вондроушеву.